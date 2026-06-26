Австралія та Парагвай зіграли в потрібну нічию, Туреччина здолала США на ЧС-2026

У п'ятницю, 26 червня, відбулись два поєдинки останнього туру групи D на чемпіонаті світу-2026, у яких Парагвай зіграв унічию з Австралією, яка влаштувала обидві команди, а Туреччина змогла набрати перші очки на турнірі, здолавши збірну США.

Парагвай – Австралія: нічия, яка була потрібна обом командам

До очного протистояння команди підходили із трьома заліковими балами. Їх влаштовувала нічия, яка гарантувала вихід у раунд плейоф.

Й обидві збірні продемонстрували дуже обережну гру, не бажаючи ризикувати. Незначну перевагу мала Австралія, яка здебільшого діяла першим номером.

В цьому поєдинку по-справжньому небезпечних моментів фактично й не було. На початку другого тайму Нестор Іракунда після падіння у штрафному майданчику в боротьбі із суперником розраховував на пенальті, але арбітр миттєво відхилив усі спроби футболістів апелювати до нього.

Врешті-решт обидві команди на двох не набрали сумарно навіть 1 xG. Вони розписали мирову та пробились у плейоф.

Це друге успішне подолання групового етапу для австралійців поспіль на світовій першості. Для Парагваю також, але востаннє він грав у плейоф у 2010 році.

Туреччина – США: команда Монтелли підсолодила провал

Перед цим протистоянні обидві команди вже знали свою долю на турнірі. Турки програли два матчі й не мали шансів пробитись у плейоф, а підопічні Маурісіо Почеттіно навпаки виграли дві гри та забезпечили собі перше місце у квартеті.

Результат не тиснув на суперників, тож вони зі старту почали створювати моменти. Угурджан Чакір видав чудовий сейв уже на другій хвилині після удару Остона Трасті з меж штрафного майданчика в лівий нижній кут воріт.

Проте вже за хвилину захисник Селтіка все ж таки відкрив рахунок у зустрічі. Себастьян Берхалтер подав із кутового, а Трасті із близької відстані відправив м'яч у сітку воріт.

Дуже швидко Туреччині вдалось відігратись. Бариш Їлмаз віддав точний пас на Арда Гюлера, який із меж штрафного майданчика відправивши м'яч під праву стійку.

На 29-й хвилині Марк Маккензі вивів американців знову вперед. Але його гол було скасовано через офсайд!

Вже в наступній атаці турки змогли забити другий гол. Оркун Кокджу переграв голкіпера збірної США.

Проте на початку другого тайму американці знову відновили паритет. Себастьян Берхалтер отримав м'яч на межі штрафного майданчика та без вагань пробив в один дотик, бездоганно влучивши в лівий нижній кут воріт.

Після цього американці були ближчими до перемоги. Зокрема, Крістіан Пулішич мав дві чудові нагоди забити, проте реалізувати їх не зміг.

А в кінцівці Туреччина несподівано тріумфувала. Каан Айхан на 98-й хвилині вирвав перемогу, підсолодивши провал команди Монтелли на турнірі.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Груповий раунд, 3-й тур, група D

26 червня

Парагвай – Австралія 0:0 (0:0)

Туреччина – США 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 3 Трасті, 1:1 – 10 Гюлер, 2:1 – 31 Кокджу, 2:2 – 49 Берхалтер, 3:2 – 98 Айхан

Нагадаємо, шо напередодні відбулись останні матчі групи F. У них Нідерланди переграли Туніс, а Японія та Швеція зіграли внічию.