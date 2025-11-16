Україна – Ісландія: відео голів матчу

У неділю, 16 листопада збірна України проведе вирішальну гру у відборі на чемпіонат світу 2026 проти команди Ісландії.

Номінально домашній для нас матч пройде на стадіоні "Легія" у Варшаві. Початок – о 19:00 за київським часом.

У цій новині будуть доступні усі голи зустрічі.

"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, наразі Україна бореться за вихід на чемпіонат світу 2026 року. У першій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном.

У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан, а в листопаді розгромно поступилась Франції.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.