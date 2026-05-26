Маркевич: Збірна України? Був готовий до цього виклику

Відомий український фахівець Мирон Маркевич розповів про свою реакцію на те, що очолити збірну України довірили не йому, а Андреа Мальдері.

Слова тренера наводить Sport.ua.

"Скажу чесно, розчарування немає. Так, я був готовий до цього виклику, але раз так сталося, то ніяких проблем. Я не в тому віці, щоб усе це приймати так близько до серця. Інша справа війна, ось тут у мене серце не на місці, душа болить. Головна перемога України – на полі бою. Хочеться вигнати цю нечисть, яка прийшла в наш дім. Приховувати нічого, звичайно, хотів очолити збірну. Я б зробив усе, що було в моїх силах, щоб дати свіжий ковток повітря національній команді", – заявив Маркевич.

Нагадаємо, 18 травня Мальдера очолив збірну України. Маркевич працював із національною командою в 2010 році протягом 4 матчів.