Стала на захист брата: сестра Роналду розкритикувала збірну Португалії після осічки на ЧС-2026
Сестра легендарного форварда збірної Португалії Кріштаіну Роналду, Катя Авейру, опублікувала емоційний допис у сторіз Instagram, де жорстко оцінила гру національної команди в стартовому матчі ЧС-2026 проти Конго.
У своєму видаленому повідомленні Авейру не приховувала розчарування побаченим на полі.
"Якимось чарівним чином вони розучилися віддавати передачі, вигравати м'ячі та проводити контратаки. І зауважте: на мою скромну думку, ніхто не був хорошим", – написала сестра Роналду.
Нагадаємо, що збірна Португалії так і не змогла знайти шлях до переможного гола у матчі проти Конго. У підсумку матч завершився з рахунком 1:1, що стало однією з перших сенсацій нинішнього мундіалю.
Окремо увагу привертає ситуація навколо самого Роналду. Лідер португальської збірної продовжив невдалу серію на великих міжнародних турнірах і тепер не може відзначитися голом уже десять матчів поспіль на чемпіонатах світу та континентальних першостях.
Після фінального свистка Кріштіану відреагував на втрату очок, закликавши команду зосередитися на наступних матчах.
У наступному турі ЧС-2026 португальці зіграють проти Узбекистану. Поєдинок відбудеться 23 червня о 20:00 (за київським часом).