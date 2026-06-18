Стала на захист брата: сестра Роналду розкритикувала збірну Португалії після осічки на ЧС-2026

Сестра легендарного форварда збірної Португалії Кріштаіну Роналду, Катя Авейру, опублікувала емоційний допис у сторіз Instagram, де жорстко оцінила гру національної команди в стартовому матчі ЧС-2026 проти Конго.

У своєму видаленому повідомленні Авейру не приховувала розчарування побаченим на полі.

"Якимось чарівним чином вони розучилися віддавати передачі, вигравати м'ячі та проводити контратаки. І зауважте: на мою скромну думку, ніхто не був хорошим", – написала сестра Роналду.

Нагадаємо, що збірна Португалії так і не змогла знайти шлях до переможного гола у матчі проти Конго. У підсумку матч завершився з рахунком 1:1, що стало однією з перших сенсацій нинішнього мундіалю.

Окремо увагу привертає ситуація навколо самого Роналду. Лідер португальської збірної продовжив невдалу серію на великих міжнародних турнірах і тепер не може відзначитися голом уже десять матчів поспіль на чемпіонатах світу та континентальних першостях.

Після фінального свистка Кріштіану відреагував на втрату очок, закликавши команду зосередитися на наступних матчах.

У наступному турі ЧС-2026 португальці зіграють проти Узбекистану. Поєдинок відбудеться 23 червня о 20:00 (за київським часом).