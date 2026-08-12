Роналду підтримав Мессі після смерті батька

Зірковий форвард Аль-Насра (Саудівська Аравія) та збірної Португалії Крішітану Роналду підтримав нападника Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонеля Мессі після смерті батька аргентинця.

12 серпня Мессі вперше публічно прокоментував смерть батька на своїй сторінці в Інстаграмі. У коментарях під постом Ліонеля Роналду залишив наступне повідомлення:

"Міцно обіймаю тебе і твою сім'ю в цей важкий час, Лео. Бажаю вам сил", – написав португалець.

Нагадаємо, батько Мессі, Хорхе, пішов із життя 8 серпня у віці 68 років. Чутки про його смерть ширилися у ЗМІ ще у червні, під час чемпіонату світу-2026.

Що стосується Роналду, то в його житті нещодавно трапилася радісна подія: він одружився зі своєю багаторічною нареченою Джорджиною Родрігес.