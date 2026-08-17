Таємницю розкрито: Vogue показав перші фото весілля Роналду та Джорджини

Таємне весілля Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес нарешті перестало бути таємницею. Американський Vogue опублікував перші ексклюзивні кадри церемонії, яка відбулася далеко не там, де її очікували тисячі фанатів.

Раніше прихильники португальця були впевнені, що грандіозне весілля відбудеться на Мадейрі. 8 серпня біля собору у Фуншалі навіть зібралися тисячі людей, які чекали на появу Роналду та Джорджини. Але пара так і не приїхала – справжня церемонія відбулася лише через кілька днів і в іншому місці.

11 серпня Роналду та Джорджина офіційно стали чоловіком і дружиною. Вони одружилися на приватній цивільній церемонії у власному будинку в Кашкайші, Португалія. Дата була символічною: саме цього дня виповнилося десять років від моменту їхнього першого знайомства.

Замість масштабного свята із сотнями знаменитостей пара обрала максимально камерний формат. На церемонії були присутні лише їхні п'ятеро дітей та четверо свідків – найближчі друзі та родичі.

А тепер Vogue показав те, заради чого фанати чекали майже тиждень, – перші фотографії з весілля. Зйомку провів відомий фотограф Юрген Теллер, а Роналду та Джорджина стали героями ексклюзивного матеріалу видання.

Образи молодят також виявилися напрочуд стриманими. Кріштіану постав у світлому костюмі та білій сорочці без краватки, тоді як Джорджина обрала білий комплект зі спідницею та жакетом. Обидва образи були створені Gucci – саме в магазині цього бренду в Мадриді пара познайомилася десять років тому.

На фотографіях також можна побачити Джорджину разом із дітьми, моменти сімейного свята та кадри з релігійного благословення їхнього союзу. Після цивільної церемонії сім'я відвідала святилище Фатімської Богоматері, де отримала благословення.

Сама Джорджина зізналася Vogue, що в дитинстві мріяла про грандіозне весілля із замком, каретою, довгою сукнею та діамантовою короною. Але з роками її погляди змінилися – тепер вона хотіла інтимного свята лише з коханим та дітьми.

"Замки, будинки, острови, коні, автомобілі – усе це ми можемо мати щодня. А ось щось інтимне для нас набагато рідкісніше", – пояснила Джорджина.

І саме це стало головною особливістю весілля Роналду – замість грандіозного шоу, яке приписували парі протягом усього літа, вони обрали власний будинок, найближчих людей і абсолютну приватність. Тепер же світ отримав можливість побачити, як насправді виглядав цей довгоочікуваний день.