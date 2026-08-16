Ймовірно, це мій останній рік у футболі: Роналду натякнув на завершення кар'єри

Нападник збірної Португалії та Аль-Насра Кріштіану Роналду розповів про ймовірне завершення кар'єри наприкінці цього сезону.

Про це він сказав у інтерв'ю Vogue.

"Ймовірно, це мій останній рік у футболі. Я хочу залишити велику спадщину", – сказав він.

Роналду є п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Європи 2016 року, дворазовим переможцем Ліги націй.

Йому належать рекорди за кількістю голів в історії національних команд, чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів, клубних чемпіонатів світу. Також Роналду п'ять разів ставав володарем "Золотого м'яча".

Нагадаємо, Кріштіану та його кохана Джорджина Родрігес оголосили про одруження, показавши фото обручок.