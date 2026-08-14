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Президент Атлетико назвав клуб, за який ніколи б не зіграв Роналду

Софія Кулай — 14 серпня 2026, 10:14
Президент Атлетико назвав клуб, за який ніколи б не зіграв Роналду
Кріштіану Роналду
Getty Images

Президент мадридського Атлетико Енріке Сересо зізнався, що не уявляє Кріштіану Роналду у футболці "матрацників".

Його цитує AS.

Він переконаний, що зірковий португалець ніколи б не зіграв за його команду після 9 років виступів за Реал Мадрид (2009-2018: 450 голів і 131 асист у 438 іграх).

"Кріштіану Роналду, без сумніву, фантастичний гравець, але він не міг би грати за "Атлетико Мадрид. Будь-яка команда була б рада мати у своєму складі гравця такого калібру. Але одне – визнавати його велич, а зовсім інше – уявляти його у футболці Атлетико, – заявив Сересо.

Цікаво, що у 2022-му мадридський колектив був серед потенційних варіантів для продовження кар'єри Роналду, але перехід так і не відбувся.

Менше двох місяців Кріштіану пробув без команди, після чого доєднався до саудівського Аль-Насра (1 січня 2023-го). Від моменту трансферу вже відіграв за команду 142 матчі, у яких забив 123 м'ячі та віддав 24 гольові передачі. Його чинний контракт із Аль-Насром розрахований до 30 червня 2027-го.

Нещодавно колишній нападник Реала Хав'єр Чічаріто здивував зізнанням щодо спільної роботи з Роналду у Мадриді.

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