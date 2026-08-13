Роналду шокував фанатів кардинальною зміною образу перед стартом сезону

Кріштіану Роналду вирішив розпочати новий сезон із помітних змін у зовнішності. 41-річний португалець показався своїм підписникам уже в оновленому образі.

У своєму Instagram форвард Аль-Насра опублікував нове фото, на якому продемонстрував коротшу стрижку та значно світліший відтінок волосся. Тепер зачіска Роналду має помітний рудувато-світлий тон.

Португалець не став супроводжувати світлину довгим підписом. Кріштіану залишив лише два емодзі – жовте та синє кола, які є традиційними кольорами його Аль-Насра.

Схоже, Роналду вирішив освіжити свій образ саме напередодні повернення до футбольних справ. Тепер залишається побачити, чи принесе нова зачіска португальцю удачу на старті сезону.

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Нагадаємо, Кріштіану та його кохана Джорджина Родрігес оголосили про одруження, показавши фото обручок.

Зазначимо, що пара оголосила про заручини ще в серпні 2025 року. Відтоді прихильники пари регулярно намагаються вгадати дату їхнього весілля, однак офіційного підтвердження конкретного дня досі не було.