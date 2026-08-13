Роналду шокував фанатів кардинальною зміною образу перед стартом сезону
Кріштіану Роналду вирішив розпочати новий сезон із помітних змін у зовнішності. 41-річний португалець показався своїм підписникам уже в оновленому образі.
У своєму Instagram форвард Аль-Насра опублікував нове фото, на якому продемонстрував коротшу стрижку та значно світліший відтінок волосся. Тепер зачіска Роналду має помітний рудувато-світлий тон.
Португалець не став супроводжувати світлину довгим підписом. Кріштіану залишив лише два емодзі – жовте та синє кола, які є традиційними кольорами його Аль-Насра.
Схоже, Роналду вирішив освіжити свій образ саме напередодні повернення до футбольних справ. Тепер залишається побачити, чи принесе нова зачіска португальцю удачу на старті сезону.
Нагадаємо, Кріштіану та його кохана Джорджина Родрігес оголосили про одруження, показавши фото обручок.
Зазначимо, що пара оголосила про заручини ще в серпні 2025 року. Відтоді прихильники пари регулярно намагаються вгадати дату їхнього весілля, однак офіційного підтвердження конкретного дня досі не було.