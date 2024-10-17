Фабрегас назвав найталановитішого гравця у світі

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас вважає вінгера каталонської Барселони Ламіна Ямала найталановитішим гравцем у світі.

Його слова передає ESPN.

"Я сказав би, що це Ламін Ямал. Через вплив, який він дає на футбольному полі. Подивіться на його свободу на футбольному полі та те, як він поводиться. Це фантастично приємно.

Я думаю, що він унікальний талант. Він той, кому потрібно просто дозволити вийти і пограти в футбол. Він завжди змінить ситуацію, коли на нього тиснуть. Коли на нього не тиснуть, він завжди знаходить правильне рішення, незалежно від того, що вимагає гра в цей момент", – сказав Фабрегас.

17-річний іспанець у сезоні-2024/25 провів 10 матчів на клубному рівні, відзначившись 5 голами та віддавши стільки ж асистів. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 150 млн євро.

Зазначимо, що Ямал був визнаний найкращим молодим гравцем Євро-2024. У фінальному матчі проти Англії Ламін віддав результативну передачу на Ніко Вільямса. Впродовж Євро талант Барселони встановив низку рекордів, а його гол у ворота Франції у півфіналі став найкращим на турнірі.

Нагадаємо, напередодні Ямал отримав новий ігровий номер у збірній Іспанії – 10. Раніше під ним виступали Рауль, Сеск Фабрегас, Іско, Тьяго Алькантара, Санті Касорла та Хосе Антоніо Реєс.