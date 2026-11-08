"Коли я прийшов до Комо, ми перевдягалися в барі": як Сеск Фабрегас підкорює Італію та Європу

Найчастіше елітними тренерами стають колишні півзахисники, і Сеск Фабрегас не виняток.

Зірка Арсеналу, Барселони, Челсі, Монако; чемпіон світу та Європи розпочав тренерську кар'єру в італійській трясовині, що здивувало багатьох, проте зараз все стає на свої місця.

Комо – місце, де Сеск отримав повний карт-бланш на втілення у життя ідей, які накопичилися за довгі роки на полі.

Ну, а результат...

Нещасний Ланс може підтвердити. 9:1 – рахунок, який ніколи не забудуть любителі статистики.

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Гостьовий сектор Ман Юнайтед на "Джузеппе Сінігалья" спорожнів раніше, ніж суддя зафіксував підсумкові 4:1.

"Це особливий вечір. Найпрестижніша наша перемога", – лепетав на радощах Фабрегас.

А от на Майкла Карріка шкода було дивитися.

Домінування Комо 21 жовтня було абсолютним. Ніко Пас – наступник самого Мессі на №10 збірної Аргентини – царював на полі, віддавав гольові, забивав; змусив МЮ міняти Андрея Сантоса вже у перерві.

Nico Paz + classical music 😍🎶 #UCL https://t.co/Jp9NLhOQOW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2026

Пасу допомагали всюдисущі Мартин Батурина й Люка Да Кунья, поки центром поля керували молодий Максімо Перроне та досвідчений Луїс Мілья.

Раян Гіггз дивився на шоу Комо, наче на власну страту.

У 2007-му, коли валлієць забивав шедевр Мілану лише за 39 км звідси, комаски пленталися в 4-му дивізіоні. А далі було ще нове банкрутство у 2016-му та перехід у власність дружини Майкла Ессьєна...

Жах!

На вході на "Джузеппе Сінігалья", де найсучасніші архітектори реконструюють сувору мармурову арену епохи Дуче, стоїть статуя 32-річного Сандро Габріеллоні – мабуть, найбільшої легенди скромного клубу, що пройшов з ним шлях із аматорів до Серії А, яку, однак, вже не потягнув.

"Ми не починали з 0. Ми почали з -10. Це не був професійний клуб", – каже Фабрегас. "Коли я прибув до Комо 4 роки тому як гравець, ми перевдягалися в барі, бо роздягальні не існувало".

Так само, як не було тренувальних полів, нормальної бази, фанатів...

Alessandro Gabrielloni es historia del Como: único jugador que ha estado desde Serie D, ascendiendo todas las categorías. El año pasado, Cesc Fàbregas le prometió una estatua y hoy se hizo realidad. Aquí la sorpresa. El fútbol es esto 💙🤍 https://t.co/AL4znZs06W — Adrián Soria (@adrsoria) August 24, 2025

У Комо не було нічого, а МЮ мав усе.

Наші діти вже не повірять.

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Індонезійська родина Хартоно – власники Комо – влили в клуб понад 400 млн з 2020 року, і це, звісно, фактор.

Але, послухайте, Ман Юнайтед лише влітку 2026-го скупився на 175 млн, і навіть Фіорентина, яку недавно перемагали Фабрегас та його хлопці, витратила 150 млн.

І де Фіалки? В зоні вильоту Серії А, вже вигнали тренера...

Доля Майкла Карріка на "Олд Траффорд" теж заздрості не викликає...

Тим часом Фабрегас на очах стає класиком футболу 2020-х, що поєднує розвиток молоді із симпатичним стилем гри, якому вкрай складно протидіяти.

"Я підписую гравців не заради підписання. Я хочу створювати чемпіонів. Ось в чому різниця", – слова Сеска сприйняли б за піар, якби не результати.

Ніко Пас переходив з Реала за 6 млн, а сьогодні коштує 82. Хакобо Рамона "Вершкові" продали за 2,5, а зараз він оцінюється у 34. За "невдаху" Да Кунью сплатили 700 тисяч, а нині хав вартує 20 млн та грає за збірну Франції. Хвилеріз Перроне після затяжного спаду воскрес та піднявся у ціні з 13 до 48 млн. Головний талант Хорватії Батурина переходив із Загреба за 18,5, а зараз оцінений у 48. Грецький бомбардир Тассос Дувікас перебирався з Сельти за 14 млн, які вже зросли до 33.

Вибачте за багато цифр, але ви маєте зрозуміти масштаби.

🚨🤯 Como were valued at just $800K seven years ago while playing in Serie D. Today, their valuation has soared to over $600 MILLION 📈💰 What a transformation 🔥🇮🇹 https://t.co/lH1QNh0r1m — Lets Go (@_letsgoooooo) November 4, 2026

Останніми роками такі результати з молоддю мала хіба Барселона, але там працюють з вихованцями Ла Масії, носіями ДНК клубу.

У Комо ж Фабрегас збирає представників дуже різних футбольних культур, проте вони усі неминуче ростуть.

Як?!

"Я люблю розвивати гравців, проводити час з молоддю, намагатися її вдосконалювати. Я аналізую з ними ігрові ситуації, їхніх кумирів, кажу їм свою думку, слухаю їхню, і тоді ми йдемо на полі і разом до чогось приходимо. Я ставлюся до них, як до своїх дітей. Ці стосунки тут дуже важливі", – розповідає Сеск.

Ну, але ще раніше Комо аналізує ринок так ретельно, як мало хто у Європі. Процесом керує 32-річний ентузіаст Football Manager Баренд Веркерк. Комаски орендують у Тоні Блума знамениту Jamestown Analytics, це правда, але мають і власні алгоритми.

Якщо усе збігається – потенційного новачка дивляться вживу. У Комо 6 скаутів, що покривають усю Європу.

Останнє слово – завжди за Фабрегасом:

"На моїй першій зустрічі з гравцем я говорю не про футбол, а про життя. Я хочу визначити менталітет; пояснити, хто ми і як ми працюємо. Гравці та їхні сім'ї найважливіші. Ви чітко визначаєте ці рамки, і лише потім починаєте говорити про футбол".

Підхід, може, старомодний, зате у Комо – колектив, а не строката група, де скоро дійде до мордобою, як у Наполі.

Nico Paz ✨ Ramon #ComoParma https://t.co/6t7pl8kQrL — Lega Serie A (@SerieA) September 15, 2026

Вік, статус чи ціна для Сеска вторинні – згадайте хоча б основного кіпера Жана Бютеза, який до Комо грав за Мускрон та Антверпен у Бельгії.

На момент трансферу за 2 млн французу було вже 29, але Фабрегас щось помітив:

"Я переглянув всі дані. Вони були хороші, але не найвищі. Ми шукали воротаря, який би добре грав ногами, але коли дивилися його виступи, то здебільшого на нього не тиснули. Було важко знайти відео, де він робив те, що ми хотіли тут. Зрештою, ми пішли на ризик – і Жан нас здивував. Він схопив усе на льоту".

Уявіть лише, в 31 рік Бютез, що провів всю кар'єру в бельгійських середняках, викликаний до збірної Франції!

Хто ще може, як Фабрегас?

"Сеск перетворив Комо на справжній футбольний університет", – сміється гендир-індонезієць Мірван Суварсо.

Jean Butez avait l'air d'être 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘 𝗨𝗡 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗘 en étant conseillé par Fabien Barthez pour son premier entrainement avec l'équipe de France ! 😄🇫🇷 "𝗝𝗲 𝗹'𝗮𝗶 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱𝗲́ 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝘁𝗲́𝗹𝗲́ 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗯𝗲𝗮𝘂𝗰𝗼𝘂𝗽. Se retrouver ici avec lui, c'est une bonne première séance. 𝗘̂𝘁𝗿𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝘂𝗻 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳 𝗽𝗮𝗿𝗲𝗶𝗹 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘂𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲, 𝗰'𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗹𝘂𝘁𝗼̂𝘁 𝗰𝗼𝗼𝗹 !" (ZM via L'Équipe) — Footballogue (@Footballogue) September 21, 2026

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Разом з тим, "студенти" не громлять МЮ і не ганьблять Ланс 9:1.

Фабрегас не лише розвиває гравців, а й ставить гру.

Комо може діяти з вінгерами чи без них, але основи завжди присутні – це компактність, часті зміни позиціями, чисельна перевага у ключових секторах, в міру агресивний захисний блок, вчасні переходи від зональної до персональної опіки й назад.

Три поспіль сезони в Серії А даються взнаки – у Комо сформувався кістяк, що розуміє стиль та ідеї Сеска з напівльоту.

На додачу, тренер готує перед іграми детальні досьє на суперника та план, як йому протидіяти.

Кажуть, досьє МЮ склало аж 13 сторінок А4.

Um torcedor do Lens registrou a magia do Como de Fàbregas. A coordenação de movimentos, o timing perfeito dos passes... O gol de Nico Paz é só um detalhe em um futebol tão prazeroso de ser assistido https://t.co/oFYbdAowcl — César Costa (@cesar21costa) November 5, 2026

Це Гіггз спостерігав з трибун "Джузеппе Сінігалья" за приниженням Юнайтед, а от Стефано Піолі та Роберто Мартінес прийшли за відповідями, чому у Фабрегаса виходить, а у них – ні.

Авжеж, почерпнути у Комо є що. Таймінг, рух, взаємодія команди Сеска видає в ній не дебютанта ЛЧ, а претендента на топ-8.

"Ніхто не міг очікувати рахунку 9:1. Його не існує у футболі; щось подібне трапляється раз у житті. Я пишаюся своїми хлопцями, цифри чудові, але ми лише на початку подорожі.

Таблиця зараз цікава. Ще після жеребу, коли я побачив ПСЖ та Барсу в останніх двох турах, то зрозумів, що треба спробувати набрати побільше очок раніше. Вони на вищому рівні, але немає нічого неможливого. До січня ще багато матчів", – Фабрегас розуміє, що комаски поборються.

Усе-бо змінилося.

Ще 4 роки тому Комо був маленьким клубом, а він сам – тренером-початківцем.

У сезоні-2023/24, коли у Сеска навіть диплома не було, його з коліс навчав у Серії Б Осіан Робертс – автор "валлійського дива", що викладав тренерські курси в Артети, Анрі, Вієйра.

Тим часом Суварсо шукав будівельників для клубної бази, підписував контракти з брендами, організовував дитячі турніри і навіть нишпорив по барахолці в пошуках антикваріату, аби прикрасити "Сінігалью".

Що було далі?

Вони вийшли до Серії А, потім посіли там 10-те місце, за тим – 4-те...

Вже влітку 2026-го Сеск бачив, куди все йде, і шукав на ринку не молодь чи імена з минулого, на кшталт Морати, а загартованого у АПЛ Тревора Чалобу й 32-річного вождя "харамболу" Хетафе Луїса Мілью. Коли борешся за трофеї, удар треба не лише завдавати, а й тримати.

У цьому сезоні Комо – принаймні перші три місяці – тримає.

В 10 стартових турах у комасків 8 пропущених – найкращий показник Серії А разом з Лаціо.

Команда Фабрегаса навчилася вигравати "некрасиво", економлячи сили, як-от з Венецією (1:0).

Cesc Fabregas’ Como TACTICS 🧠 • 4-2 build-up, attract & bait • Vertical progress through the centre • Width & rotations to vary attacks • Aggressive pressure on triggers Created using https://t.co/NxakaWsKP0 https://t.co/mtyf6YGmVs — The Tactics Guy (@thetacticsguy) November 5, 2026

Поточна серія із 6 поспіль перемог підтверджує, що з'явилася і стабільність.

Комо подорослішав, і за всіма його героями вже скоро постукають не лише історичні гранди, як-от Реал чи Баварія, а й УЄФА з питаннями про фінансовий фейр-плей. У Комо, на секунду, лише за минулий фінансовий рік 105 млн збитку.

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Хлопці Сеска вміло відбивають атаки на полі, але що буде в кабінетах? Чи впораються? Чи не розбіжаться?

Треба визнати, у Комо як проєкту є свій план та шарм.

"Мені подобається думати про нашу бізнес-модель подібно до моделі Disney. Для Disney Disney land представляє його підрозділ тематичних парків. Для нас футбольний клуб і враження від матчу – це наш "підрозділ тематичних парків".

Крім того, Комо – це лінія одягу класу люкс, мас-медіа, туристичний та готельний бізнес", – розповідає Суварсо.

Також цьогоріч жіноча команда та прімавера комасків вийшли до елітних дивізіонів.

"Сталий розвиток – головний пріоритет", – наполягає індонезієць.

Робить свій внесок і антураж – озеро, де обожнюють відпочивати селеби. На матчі з МЮ, наприклад, була Флоренс П'ю – і дивилася на Сеска, наче на Лісан аль-Гаїба.

Florence Pugh yesterday at the Como vs Manchester United Champions League match! https://t.co/SynC6RzOvU — florence pugh thinker 💭 (@safepugh) October 22, 2026

Усе це – актив Комо.

Суварсо монетизує його так швидко, як може, але й без цього увага знаменитостей, перемоги над грандами перетворюють клуб на важливе явище футбольної мапи, яке неможливо отак просто стерти. Найімовірніше доведеться домовлятися, як з ПСЖ.

І у центрі "угоди" величезна фігура Фабрегаса, який для Комо – їхнє усе, наче Лобановський для Динамо.

"Може, помилки й допускалися, але завжди з честю. Ще 5 років тому в Комо було 800 вболівальників, а зараз 12-тисячного стадіону замало", – радіє лідер ультрас Алессандро Джуммо. "Раніше в місті 1 дитина зі 100 вболівала за Комо, та й то це був мій пацан. А зараз? Усі в футболках Паса й Батурини".

Не вірите? Тоді просто погляньте сюди.

Ця атмосфера свята, як і син Лео Мессі в рожевій формі комасків, підсилюють враження, що на столітньому "Джузеппе Сінігалья" пишеться історія.

Сеск творить футбол майбутнього.

І при тому – тисне на своїх, наче тренер гранда, що вже відбувся: "Це правильно – насолодитись моментом. Команда заслужила. Але футбол рухається з неймовірною швидкістю. Ще в роздягальні я сказав хлопцям, що час забувати Ланс і думати про Інтер. У нас мало часу, але наша мета – приїхати до Мілану та показати, хто ми є".

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