Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

ЗМІ назвали ім'я тренера, якого Барселона хоче запросити після завершення контракту Фліка

Олексій Мурзак — 8 червня 2026, 23:50
ЗМІ назвали ім'я тренера, якого Барселона хоче запросити після завершення контракту Фліка
Сеск Фабрегас
Getty Images

Барселона визначилася із наступником головного тренера Гансі Фліка, який залишить команду після завершення сезону-2027/28, або ж 2028/29, у разі продовження ще на рік.

Про це повідомляє AS.

За інформацією видання, головним претендентом на посаду майбутнього наставника каталонського клубу є чинний тренер Комо Сеск Фабрегас. Керівництво каталонського клубу на чолі з Деку високо оцінює його роботу.

Зазначається, що представники клубу вже зв'язувалися з Фабрегасом щодо можливого призначення у 2028 році, коли завершиться чинний контракт Фліка.

Також повідомляється, що за реалізацію можливого призначення іспанського фахівця відповідає радник президента клубу Алехандро Ечеваррія.

Як відомо, у середині травня Флік підписав угоду до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Попередня була розрахована до 30 червня 2027-го.

Барселона Сеск Фабрегас Ханс-Дітер Флік

Барселона

Реал вимагає від УЄФА позбавити Барселону титулів
Чинний чемпіон Європи може посилити склад Барселони, але ним цікавляться ще 5 клубів з елітних чемпіонатів – ЗМІ
Це варіант, який у мене є: Бернарду Сілва – про майбутній крок у кар'єрі
Ямал отримав історичне визнання в Ла Лізі, яким не може похвалитись жоден іспанець
Лідер Манчестер Сіті оцінив шанси Ямала на Золотий м'яч: Він просто звір

Останні новини