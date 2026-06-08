ЗМІ назвали ім'я тренера, якого Барселона хоче запросити після завершення контракту Фліка

Барселона визначилася із наступником головного тренера Гансі Фліка, який залишить команду після завершення сезону-2027/28, або ж 2028/29, у разі продовження ще на рік.

Про це повідомляє AS.

За інформацією видання, головним претендентом на посаду майбутнього наставника каталонського клубу є чинний тренер Комо Сеск Фабрегас. Керівництво каталонського клубу на чолі з Деку високо оцінює його роботу.

Зазначається, що представники клубу вже зв'язувалися з Фабрегасом щодо можливого призначення у 2028 році, коли завершиться чинний контракт Фліка.

Також повідомляється, що за реалізацію можливого призначення іспанського фахівця відповідає радник президента клубу Алехандро Ечеваррія.

Як відомо, у середині травня Флік підписав угоду до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Попередня була розрахована до 30 червня 2027-го.