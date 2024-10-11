Збірна Іспанії віддала 10-й номер 17-річному нападнику
17-річний вінгер Барселони Ламін Ямаль отримав новий ігровий номер у збірній Іспанії.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Під цим номером молодий талант може вийти у матчі Ліги націй проти Данії, який відбудеться у суботу, 12 жовтня.
Зазначимо, що на чемпіонаті Європи-2024 під 10-м номером грав нападник Атлетика Ніко Вільямс, у Ямаля тоді був №19
До цього у національній команді під номером 10 грали Рауль, Сеск Фабрегас, Іско, Тьяго Алькантара, Санті Касорла та Хосе Антоніо Реєс.
Зазначимо, що Ямаль був визнаний найкращим молодим гравцем Євро-2024. У фінальному матчі проти Англії Ламін віддав результативну передачу на Ніко Вільямса. Впродовж Євро талант Барселони встановив низку рекордів, а його гол у ворота Франції у півфіналі став найкращим на турнірі.
Нещодавно молодий талант Барселони потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він став наймолодшим футболістом в історії, який претендує на цю престижну нагороду.