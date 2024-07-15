Скільки-скільки? Ямал визнаний найкращим молодим гравцем Євро-2024
Вінгер збірної Іспані Ламін Ямал став найкращим молодим гравцем Євро-2024.
Про стало відомо з церемонії нагородження після фіналу, в якому Іспанія перемогла Англію.
На чемпіонаті Європи Ямал вийшов у стартовому складі в усіх матчах, окрім поєдинку 3 туру проти Албанії, який не мав турнірного значення. На рахунку 17-річного вінгера 4 асисти і 1 гол у 7 матчах.
У фінальному матчі проти Англії Ламін віддав результативну передачу на Ніко Вільямса. Впродовж Євро талант Барселони встановив низку рекордів, а його гол у ворота Франції у півфіналі став справжньою окрасою турніру.