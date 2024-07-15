Скільки-скільки? Ямал визнаний найкращим молодим гравцем Євро-2024

Вінгер збірної Іспані Ламін Ямал став найкращим молодим гравцем Євро-2024.

Про стало відомо з церемонії нагородження після фіналу, в якому Іспанія перемогла Англію.

На чемпіонаті Європи Ямал вийшов у стартовому складі в усіх матчах, окрім поєдинку 3 туру проти Албанії, який не мав турнірного значення. На рахунку 17-річного вінгера 4 асисти і 1 гол у 7 матчах.

🏆 Young Player of the Tournament: Lamine Yamal #EURO2024 pic.twitter.com/Mb8HEU2alr — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 14, 2024

У фінальному матчі проти Англії Ламін віддав результативну передачу на Ніко Вільямса. Впродовж Євро талант Барселони встановив низку рекордів, а його гол у ворота Франції у півфіналі став справжньою окрасою турніру.