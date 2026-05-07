Два тренери відмовилися працювати в Челсі

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас і наставник Порту Франческо Фаріолі відмовилися очолювати Челсі.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Раніше повідомлялося про те, що Фаріолі та Фабрегас входять у шортлист Челсі на посаду нового тренера команди. Проте обидва фахівці пропозиції очолити лондонців відхилили.

Наразі головним претендентом на крісло тренера Челсі є Андоні Іраола, який наприкінці сезону покине Борнмут. Також розглядаються кандидатури безробітного на даний момент Хабі Алонсо та Марку Сільви, який очолює інший лондонський клуб, Фулгем.

Нагадаємо, у квітні Челсі звільнив з посади головного тренера Ліама Росеньора, який був призначений на посаду наставника лише у січні поточного року. До кінця сезону команду тимчасово очолює Калум Макфарлейн.