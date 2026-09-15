Мората розповів про готовність Фабрегаса до роботи у топовому клубі світу

Нападник іспанського Леганеса Альваро Мората розповів, що нинішній головний тренер Комо Сеск Фабрегас готовий очолити будь-який топовий клуб у світі.

Його цитує Goal.

Футболіст, контракт якого належить італійській команді, високо оцінив тренерський потенціал колишнього лідера лондонського Арсенала.

"Він дуже хороший тренер. Я не маю жодних сумнівів, що він залишиться в Комо стільки, скільки сам захоче, адже, на мою думку, він уже цілком готовий очолити будь-який топклуб у світовому футболі. Я вважаю Фабрегаса дуже розумною людиною. Він перейняв досвід у Конте, Моурінью та Гвардіоли, і, гадаю, увібрав у себе потрохи від кожного з них. Зі свого боку можу лише підтримувати його здалеку й, як завжди, дякувати за все, що він для мене зробив", – сказав Мората.

Комо – перший тренерський досвід іспанського фахівця. Фабрегас розпочинав із ролі акціонера та головного тренера юнацької команди U-19. Після цього був виконувачем обов'язків наставника головного колективу Комо, а у грудні 2023-го став асистентом коуча.

Влітку 2024-го повноцінно очолив італійський клуб, з яким у нього чинний контракт до 30 червня 2028 року. Під його керівництвом команда вже провела 88 матчів (41 перемога, 23 нічиї та 24 поразки).

Останні три сезони "Ларіджані" виступають у Серії А. У дебютному сезоні-2024/25 колектив фінішував 10-м, а у наступному розіграші – 4-м. Після 4-х турів поточного сезону-2026/27 підопічні Фабрегаса посідають 3-тю сходинку, маючи у своєму активі 10 балів.

14 вересня Комо переграло вдома Парму (2:1), а у наступному турі команда іспанського спеціаліста зіграє на виїзді проти Фрозіноне – 20 вересня о 16:00 (за київським часом).

Раніше повідомлялося, що Фабрегас входив до списку потенційних претендентів на посаду головного тренера лондонського Челсі, але відмовився від цієї можливості.