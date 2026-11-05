Фабрегас: Комо потрібно залишатися на землі та зберігати скромність

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас поділився враженнями від матчу 4 туру Ліги чемпіонів проти Ланса.

Слова іспанського фахівця наводить TuttoMercatoWeb.

"Це був щасливий вечір. Таким буває футбол, сьогодні все склалося на нашу користь. Тепер треба залишатися на землі та зберігати скромність, ми повинні продовжувати працювати. Ми повинні вчитися, а не вдавати із себе зірок.

Коли я побачив, що наші наступні матчі будуть проти ПСЖ і Барселони, то подумав, що нам потрібно набрати якомога більше очок. Це дві команди, які перебувають на вищому рівні порівняно з рештою", – заявив тренер.