16-річний Ламін Ямаль переписав історію: Іспанія стала першим фіналістом Євро-2024

На стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені відбувся матч 1/2 фіналу чемпіонату Європи 2024, в якому путівку до фіналу турніру розіграли національні збірні Іспанії та Франції.

Вже на дев'ятій хвилині команда Дідьє Дешама вийшла вперед. Кіліан Мбаппе на лівому фланзі знайшов можливість подати на Коло Муані, який головою спрямував м'яч у сітку воріт Унаї Сімона. Такий поворот долі лише розізлив іспанців, але аж ніяк не змусив опустити руки.

На екваторі першого тайму відбулася справжня казка: 16-річний Ламін Ямаль ефектним обвідним ударом вразив дальній кут воріт Меньяна, шедеврально вирівнявши цифри на табло. Талановитий іспанець став наймолодшим в історії автором голу на чемпіонатах Європи.

А ще через чотири хвилини ситуація перевернулася з ніг на голову. Іспанія вийшла вперед завдяки черговому автоголу на Євро-2024: м'яч влетів у сітку від Жюля Кунде, який невдало підставився під удар від Дані Ольмо.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги іспанців, а в другому тайму підопічним Дідьє Дешама так і не вдалося перевести гру в овертайми. "Червона Фурія" стала першим фіналістом континентальної першості.

Чемпіонат Європи 2024, Німеччина

1/2 фіналу, 9 липня

Іспанія — Франція 2:1 (2:1)

Голи: Ямаль, 21, Жюль Кунде (автогол), 25 — Коло Муані, 9

Іспанія: Сімон — Кукурелья, Лапорт, Фернандес, Навас (Вівіан, 57) — Руїс, Родрі — Вільямс, Ольмо (Меріно, 76), Ямал — Мората (Оярсабаль, 76).

Франція: Меньян — Ернандес, Саліба, Упамекано, Кунде — Рабіо (Камавінга, 62), Чуамені, Канте (Баркола, 62) — Мбаппе, Коло Муані (Грізманн, 63), Дембеле (Жиру, 79).

Попередження: Навас, 14 — Чуамені, 60

У фіналі Євро-2024, який відбудеться 14 липня, збірна Іспанії зіграє проти переможця протистояння між Англією та Нідерландами.