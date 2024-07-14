Ямаль вкотре переписав історію: Іспанія здолала Англію і вчетверте виграла Євро

У Берліні відбувся фінальний матч чемпіонату Європи 2024, в якому престижний трофей і звання найсильнішої збірної континенту розіграли національні збірні Іспанії та Англії.

У складі "Червоної Фурії" вчергове грав Ламін Ямаль, якому напередодні виповнилося 17 років. Юний талант побив рекорд легендарного бразильця Пеле, ставши наймолодшим в історії гравцем, що виходив на поле у фінальних матчах Євро та чемпіонатів світу. А на додачу до цього йому судилося відіграти одну з провідних ролей на полі.

Перший тайм пройшов досить нудно, з мінімумом моментів, проте після перерви все швидко змінилося. Вже на 47-й хвилині Ямаль прорвався по флангу та знайшов у карному майданчику вільного Ніко Вільямса, який з гострого кута прошив Джордана Пікфорда.

Згодом Ямаль вже й сам міг забивати й де-факто знімати питання про переможця, однак Пікфорд врятував англійців, чим мотивував партнерів по команді на камбек.

Англія відігралася на 73-й хвилині зусиллями Беллінгема та Палмера: Джуд скинув під удар Коулу, а той більярдним пострілом вразив нижній кут воріт Унаї Сімона.

І все ж таки іспанці вирвали перемогу. За три хвилини до кінця основного часу Кукурелья знайшов прострілом Оярсабаля і форвард Реал Сосьєдада пробив голкіпера впритул.

Англія стала першою збірною в історії, яка програла у двох поспіль фіналах Євро. Іспанія ж вчетверте здобула титул чемпіона Європи — це найбільша кількість тріумфів на турнірі.

Чемпіонат Європи 2024, Німеччина

Фінал, 14 липня

Іспанія — Англія — 2:1

Голи: Вільямс, 47, Оярсабаль, 86 — Палмер, 73

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ляпорт, Ле Норман (Начо, 83), Кукурелья — Руїс, Родрі (Субіменді, 46), Ольмо — Ямаль (Меріно, 89), Мората (Оярсабаль, 68), Вільямс.

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Гехі, Шоу — Майну (Палмер, 70), Райс — Сака, Беллінгем, Фоден (Тоні, 89) — Кейн (Воткінс, 61).