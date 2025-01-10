Він – хороший гравець: тренер Мілана прокоментував інтерес клубу до Рашфорда
Маркус Рашфорд
Goal.com
Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау був змушений поговорити про вінгера Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, якого пов'язують з переїздом до Італії.
Слова португальського фахівця наводить Sky Sports.
"Ви намагаєтеся як тільки можете", – сказав Консейсау, коли його несподівано запитали про цю тему.
"У Португалії ще гірше. Тут ми говоримо про футбол, а потім час від часу хтось намагається зробити це (задати провокативне питання).
Рашфорд – хороший гравець, як і багато інших. Деякі з них є на ринку, інші – ні. Подивимося, що буде далі".
Нагадаємо, шо недавно брат та агент Рашфорда літав до Мілана, де, як повідомлялося, він провів переговори з представниками "россонері".
Проте у 27-річного футболіста є також варіанти як в рідній Англії, так і в Німеччині.