Він – хороший гравець: тренер Мілана прокоментував інтерес клубу до Рашфорда

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау був змушений поговорити про вінгера Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, якого пов'язують з переїздом до Італії.

Слова португальського фахівця наводить Sky Sports.

"Ви намагаєтеся як тільки можете", – сказав Консейсау, коли його несподівано запитали про цю тему.

"У Португалії ще гірше. Тут ми говоримо про футбол, а потім час від часу хтось намагається зробити це (задати провокативне питання). Рашфорд – хороший гравець, як і багато інших. Деякі з них є на ринку, інші – ні. Подивимося, що буде далі".

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Нагадаємо, шо недавно брат та агент Рашфорда літав до Мілана, де, як повідомлялося, він провів переговори з представниками "россонері".

Проте у 27-річного футболіста є також варіанти як в рідній Англії, так і в Німеччині.