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Манчестер Юнайтед підписав довгостроковий контракт зі своїм основним вінгером

Олексій Мурзак — 9 січня 2025, 20:52
Манчестер Юнайтед підписав довгостроковий контракт зі своїм основним вінгером
manutd.com

Вінгер Манчестер Юнайтед Амад Діалло підписав новий контракт з клубом.

Нова угода івуарійського гравця з "червоними дияволами" розрахована до 30 червня 2030 року.

"Я дуже пишаюся тим, що підписав цей новий контракт. Я вже пережив кілька неймовірних моментів з цим клубом, але попереду ще багато чого. У мене величезні амбіції в грі і я хочу увійти в історію Манчестер Юнайтед", – прокоментував підписання футболіст.

У поточному сезоні Діалло провів за МЮ 28 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що Парі Сен-Жермен розглядає можливість підписання іншого вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо.

Діалло Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед

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