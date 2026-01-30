Консейсау прокоментував демарш Бензема у Аль-Іттіхаді

Головний тренер Аль-Іттіхада Сержіу Консейсау висловився про конфлікт клубу з лідером команди Карімом Бензема.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Я тут тренувати, готувати футболістів до матчів, досягати результату та вигравати титули. Все інше – поза моєю компетенцією.

Я можу сказати лише, що Карім – великий професіонал та фантастичний гравець. Я пишаюсь, що треную такого футболіста", – розповів Консейсау.

🚨 Sérgio Conceição: “You'll have to ask the club about Karim Benzema”.



“I'm here to train, prepare for the game, get results, win titles. The rest is beyond my job. What I can say is that Karim is an excellent professional, a fantastic player that I am proud to coach”. pic.twitter.com/jJz06xyQn8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2026

Нагадаємо, напередодні француз відмовився грати проти Аль-Фатеха у матчі чемпіонату Саудівської Аравії через контракт, який йому запропонували. За інформацією ЗМІ, умови угоди були "принизливими".