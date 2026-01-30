Консейсау прокоментував демарш Бензема у Аль-Іттіхаді
Головний тренер Аль-Іттіхада Сержіу Консейсау висловився про конфлікт клубу з лідером команди Карімом Бензема.
Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.
"Я тут тренувати, готувати футболістів до матчів, досягати результату та вигравати титули. Все інше – поза моєю компетенцією.
Я можу сказати лише, що Карім – великий професіонал та фантастичний гравець. Я пишаюсь, що треную такого футболіста", – розповів Консейсау.
Нагадаємо, напередодні француз відмовився грати проти Аль-Фатеха у матчі чемпіонату Саудівської Аравії через контракт, який йому запропонували. За інформацією ЗМІ, умови угоди були "принизливими".
Нагадаємо, Карім Бензема перебрався до Саудівської Аравії у 2023 році з Реала на правах вільного агента. За цей час нападник зіграв 83 матчі в усіх турнірах, в яких забив 54 голи та віддав 17 результативних передач.
Перед цим француз виступав за Реал, у складі якого виграв усі можливі клубні трофеї та Золотий м'яч, а кар'єру видатний футболіст розпочинав у Ліоні.
Раніше Бензема назвав найкращого футболіста світу на свою думку.