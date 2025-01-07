Боруссія Дортмунд хоче забрати вінгера МЮ, готуючись до продажу свого гравця в АПЛ

Вінгер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд став трансферною ціллю ще одного клубу, а саме дортмундської Боруссії.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Джмелі" приєдналися до Мілана у бажанні орендувати 27-річного англійця до кінця сезону-2024/25.

Однак, на даний момент шанси на укладення угоди невеликі через високу заробітну плату Рашфорда. За інформацією джерела, на гравця також претендує Ювентус.

Рашфорд може замінити в Дортмунді Доніелла Малена, якого намагається придбати Астон Вілла.

Нагадаємо, що Маркус Рашфорд не грав в останніх шести матчах Манчестер Юнайтед, лише одного разу опинившись на лаві запасних.