Відомого португальского фахівця звільнили з посади головного тренера Аль-Іттіхада
Сержіу Консейсан
Аль-Іттіхад оголосив про звільнення головного тренера Сержіу Консейсана
Про це повідомила пресслужба клубу.
51-річний португалець очолював команду з жовтня 2025-го.
Цього сезону Аль-Іттіхад посів 5-те місце в таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, а також дійшов до півфіналу Кубку Короля та 1/4 Азійської Ліги чемпіонів.
Зазначається, що рішення було ухвалене після всебічного аналізу та оцінки результатів команди за останній період відповідно до цілей і амбіцій клубу на наступному етапі розвитку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Аль-Іттіхад бажає придбати зіркового єгипетського вінгера Мухаммеда Салаха та пропонує йому високий гонорар.