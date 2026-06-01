Відомого португальского фахівця звільнили з посади головного тренера Аль-Іттіхада

Аль-Іттіхад оголосив про звільнення головного тренера Сержіу Консейсана

Про це повідомила пресслужба клубу.

51-річний португалець очолював команду з жовтня 2025-го.

Цього сезону Аль-Іттіхад посів 5-те місце в таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, а також дійшов до півфіналу Кубку Короля та 1/4 Азійської Ліги чемпіонів.

Зазначається, що рішення було ухвалене після всебічного аналізу та оцінки результатів команди за останній період відповідно до цілей і амбіцій клубу на наступному етапі розвитку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Аль-Іттіхад бажає придбати зіркового єгипетського вінгера Мухаммеда Салаха та пропонує йому високий гонорар.