Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Відомого португальского фахівця звільнили з посади головного тренера Аль-Іттіхада

Олексій Мурзак — 1 червня 2026, 23:21
Відомого португальского фахівця звільнили з посади головного тренера Аль-Іттіхада
Сержіу Консейсан
Getty Images

Аль-Іттіхад оголосив про звільнення головного тренера Сержіу Консейсана

Про це повідомила пресслужба клубу.

51-річний португалець очолював команду з жовтня 2025-го.

Цього сезону Аль-Іттіхад посів 5-те місце в таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, а також дійшов до півфіналу Кубку Короля та 1/4 Азійської Ліги чемпіонів.

Зазначається, що рішення було ухвалене після всебічного аналізу та оцінки результатів команди за останній період відповідно до цілей і амбіцій клубу на наступному етапі розвитку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Аль-Іттіхад бажає придбати зіркового єгипетського вінгера Мухаммеда Салаха та пропонує йому високий гонорар.

Читайте також :
Який батько – такий і син: найвідоміші династії у сучасному футболі
Аль-Іттіхад Сержіу Консейсау

Аль-Іттіхад

Аль-Іттіхад попрощається з головним тренером – інсайдер
Саудівський клуб намагається переманити Салаха високою зарплатою
Саудівський клуб може підписати зірку Манчестер Юнайтед Каземіро
Саудівські клуби влаштували "голодні ігри" за Салахом, який покине Ліверпуль
Саудівський клуб влаштував полювання за зірковим одноклубником Луніна

Останні новини