Аль-Іттіхад попрощається з головним тренером – інсайдер

Португальський фахівець Сержіу Консейсау, вірогідно, покине посаду головного тренера саудівського Аль-Іттіхада.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що у разі ухвалення цього рішення, воно буде затверджено за взаємною згодою. 51-річний наставник наразі веде переговори щодо умов контракту з керівництвом клубу, після чого розглядатиме варіанти продовження кар'єри у європейських чемпіонатах.

Зауважимо, що Сержіу Консейсау очолив "тигрів" у жовтні 2025-го року, підписавши контракт до літа 2027-го. За цей час Аль-Іттіхад під орудою португальського фахівця провів 41 матч, у яких здобув 21 перемогу, 7 разів зіграв внічию та зазнав 13 поразок.

За цих 7 місяців команда не здобула трофеїв, а цьогорічну Саудівську Про-лігу закінчила на п'ятому місці у турнірній таблиці.

