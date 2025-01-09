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Вест Гем зацікавлений у підписанні Рашфорда

Володимир Максименко — 9 січня 2025, 14:26
Вест Гем зацікавлений у підписанні Рашфорда
Маркус Рашфорд
Transfermarkt

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може продовжити кар'єру в іншому клубі АПЛ.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

В послугах 27-річного футболіста зацікавлений Вест Гем. "Молоти" мають намір орендувати Маркуса до кінця сезону.

У нинішньому сезоні Рашфорд провів за МЮ 24 матчі в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 3 асисти.

Окрім того, лондонці розглядають можливість підписання Карні Чуквуемеки та Кірнана Дьюсбері-Голла.

Зазначимо, що у випадку з 21-річним виконавцем Вест Гем майже не має шансів - Челсі встановив божевільний цінник на Карні.

Раніше Вест Гем оголосив ім'я нового головного тренера команди.

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