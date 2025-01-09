Вест Гем зацікавлений у підписанні Рашфорда

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може продовжити кар'єру в іншому клубі АПЛ.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

В послугах 27-річного футболіста зацікавлений Вест Гем. "Молоти" мають намір орендувати Маркуса до кінця сезону.

West Ham the latest club to consider a loan for Marcus Rashford, as @ExWHUEmployee called. Club sense he's more likely to join a team outside of England, but have asked to be kept informed.



West Ham also interested Chelsea duo Kiernan Dewsbury-Hall and Carney Chukwuemeka.⚒️ pic.twitter.com/kMnMpghCtW — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 9, 2025

У нинішньому сезоні Рашфорд провів за МЮ 24 матчі в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 3 асисти.

Окрім того, лондонці розглядають можливість підписання Карні Чуквуемеки та Кірнана Дьюсбері-Голла.

Зазначимо, що у випадку з 21-річним виконавцем Вест Гем майже не має шансів - Челсі встановив божевільний цінник на Карні.

Раніше Вест Гем оголосив ім'я нового головного тренера команди.