Вест Гем зацікавлений у підписанні Рашфорда
Маркус Рашфорд
Transfermarkt
Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може продовжити кар'єру в іншому клубі АПЛ.
Про це повідомляє Бен Джейкобс.
В послугах 27-річного футболіста зацікавлений Вест Гем. "Молоти" мають намір орендувати Маркуса до кінця сезону.
У нинішньому сезоні Рашфорд провів за МЮ 24 матчі в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 3 асисти.
Окрім того, лондонці розглядають можливість підписання Карні Чуквуемеки та Кірнана Дьюсбері-Голла.
Зазначимо, що у випадку з 21-річним виконавцем Вест Гем майже не має шансів - Челсі встановив божевільний цінник на Карні.
Раніше Вест Гем оголосив ім'я нового головного тренера команди.