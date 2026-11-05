Екстренер Мілана може очолити Наполі

Португальський фахівець Сержіу Консейсау може стати новим головним тренером Наполі.

Про це повідомляє Санті Ауна.

Наполі видав найгірший старт сезону за останні 29 років, програвши 7 із 14 стартових матчів у всіх турнірах. Це може призвести до відставки головного тренера команди, Массіміліано Аллегрі.

Замінити його може саме Консейсау, якого високо цінує президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс. Раніше португальський фахівець уже міг очолити Наполі в 2021 і 2023 роках.

Нещодавно Консейсау відхилив пропозицію від Фенербахче. Останнім місцем його роботи був Аль-Іттіхад із Саудівської Аравії, який він покинув влітку поточного року. Фахівець найбільше відомий за роботою з Порту та Міланом.

Напередодні Наполі в 4 турі Ліги чемпіонів програв Порту 1:4.