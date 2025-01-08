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Агент Рашфорда провів переговори з Міланом, який висунув умову для переходу футболіста

Олексій Погорелов — 8 січня 2025, 09:53
Агент Рашфорда провів переговори з Міланом, який висунув умову для переходу футболіста
Маркус Рашфорд
Instagram Маркуса Рашфорда

Агент вінгера Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда прибув до Італії, де він провів "ознайомчі переговори" з Міланом.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Двейн Мейнард, брат і агент 27-річного гравця, у вівторок, 7 січня, прилетів до Мілана, щоб обговорити з "россонері" можливість та умови переходу.

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Було визначено, що якщо італійці домовляться з "червоними дияволами" про оренду Рашфорда, він буде змушений піти на скорочення своєї 325-тисячної зарплати.

Також очікується, що в наступні дні агент поговорить про трансфер з дортмундською Боруссією.

Нагадаємо, що у Манчестер Юнайтед виникли проблеми з погодженням нового контракту з Коббі Мейну. Це може призвести до того, що клуб буде змушений продати свого вихованця, за яким вже вибудувалася черга.

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