Мене вразила його гра: Ребров – про причини дебютного виклику Пономаренка до збірної України
Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров прокоментував рішення викликати нападника київського Динамо Матвія Пономаренка до табору команди.
Про це він розповів на пресс-конференції на ютуб-каналі УАФ.
За словами Реброва, гра футболіста вразила його, зокрема регулярна результативність у матчах.
"Якщо він викликаний до табору збірної, то так – мене вразила його гра, мене вразило те, що він забивав у кожному матчі. Я вважаю, що він заслуговував на виклик до збірної. Подивимося, що буде завтра", – пояснив наставник.
У поточному 20-річний нападник забив 18 голів у 24 іграх у всіх матчах на клубному рівні та очолив гонку бомбардирів УПЛ.
Зауважимо, що форвард Динамо може дебютувати за "синьо-жовтих" вже 26 березня, коли підопічні Сергія Реброва зіграють у півфіналі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 проти Швеції (старт о 21:45 за київським часом).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пономаренко привернув увагу скаутів Боруссії Дортмунд і Лейпцига.