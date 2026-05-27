Я відчув, що він цим натхненний: Мальдера пояснив, чому запросив Степаненка у штаб збірної України
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив свій вибір штабу помічників та розповів, чому призначив колишнього капітана Шахтаря Тараса Степаненка.
Його слова передає ТСН.
"Мій помічник, італієць Паскуале Каталано — людина, якій я дуже довіряю. Він не тільки друг, а й професіонал. Має досвід, знання, ми поділяємо бачення футболу, і він потрібен для того, щоб допомогти мені передати це якомога краще.
Я хотів, щоб решта команди складалася з українців. Не хотів брати багато інших італійців, адже багатьох українських фахівців я вже знаю. Також я хотів бачити у штабі Тараса Степаненка, і федерація підтримала мене, залучивши його до проєкту. У телефонній розмові я відчув, що він цим натхненний".
Мальдера пояснив, що для нього Степаненко завжди був важливою частиною збірної.
"Для мене Тарас був важливою частиною збірної. Я пам'ятаю його здатність ніколи не здаватися, бути справжнім бійцем і прикладом для всіх.
Я запросив його не лише через технічні здібності, які допоможуть гравцям розвиватися, але й тому, що він може передати цінності футболки збірної України навіть наймолодшим".
Нагадаємо, що також у тренерський штаб Мальдери увійшли італієць Паскуале Каталано та Володимир Єзерський. Також у ЗМІ була інформація, що за воротарів відповідатиме Рустам Худжамов, який виконував ці функції в команді Сергія Реброва. Фізичною підготовкою команди займатиметься Іван Баштовий.
Новий тренерський штаб дебютує на чолі збірної України у товариській грі проти Польщі, яка запланована на 31 травня (18:30 за київським часом). Також 7 червня "синьо-жовті" зіграють контрольний матч проти Данії (о 19:30).