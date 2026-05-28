Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Польща – Україна: визначено суддівську бригаду на матч

Денис Іваненко — 28 травня 2026, 11:37
Польща – Україна: визначено суддівську бригаду на матч
Філіп Глова
KazFootball

Став відомий склад суддівської бригади, який обслужить наступний товариський матч збірної України з футболу.

Про це повідомляє УЄФА.

Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Польщі. На поєдинку працюватимуть словацькі арбітри.

Головним рефері в полі буде Філіп Глова. Його асистентами стануть Даніел Полачек і Петер Беднар.

Обов'язки четвертого судді виконуватиме Лукаш Дзівяк. Арбітр ВАР – Матей Горень, а його асистент – Маріан Руц.

Зазначимо, що це буде перша гра збірної України під керівництвом Андреа Мальдери. Вона відбудеться 31 травня та розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Читайте також :
Відео Фото Мальдера – новий тренер збірної України: культова футбольна родина, робота з Шевченком та татуювання з тризубом
Збірна України з футболу Збірна Польщі з футболу

Збірна України з футболу

Його ігнорував Ребров: Мальдера розповів, хто з гравців першим привітав після призначення у збірну
Я відчув, що він цим натхненний: Мальдера пояснив, чому запросив Степаненка у штаб збірної України
Шевченко: У Реброва в збірній був дуже гарний початок
Миколенко: Мальдера створював у роздягальні особливу атмосферу
Маркевич дав пораду Мальдері щодо роботи зі збірною України

Останні новини