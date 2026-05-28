Польща – Україна: визначено суддівську бригаду на матч

Став відомий склад суддівської бригади, який обслужить наступний товариський матч збірної України з футболу.

Про це повідомляє УЄФА.

Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Польщі. На поєдинку працюватимуть словацькі арбітри.

Головним рефері в полі буде Філіп Глова. Його асистентами стануть Даніел Полачек і Петер Беднар.

Обов'язки четвертого судді виконуватиме Лукаш Дзівяк. Арбітр ВАР – Матей Горень, а його асистент – Маріан Руц.

Зазначимо, що це буде перша гра збірної України під керівництвом Андреа Мальдери. Вона відбудеться 31 травня та розпочнеться о 18:30 за київським часом.