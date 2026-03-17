На нього полюватимуть топ-клуби: Суркіс прокоментував виклик Пономаренка до збірної

Богдан Войченко — 17 березня 2026, 15:56
Ігор Суркіс
ФК Динамо Київ

Президент Динамо Київ Ігор Суркіс висловився про виклик до лав національної збірної України форварда Матвія Пономаренка.

Про це голова "біло-синіх" розповів в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

"Матвій абсолютно заслужив потрапляння до заявки своєю грою. Це логічно, що Сергій Ребров викликав його до збірної, тому я хочу йому побажати усього найкращого, щоб він зміг себе проявити.

Він молодий і талановитий хлопець, йому є куди зростати, тому він має розуміти цю відповідальність і забивати голи – це його головне завдання і в національній збірній, і в київському Динамо.

Мені приємно, що хлопець, який з восьми років знаходиться у нашій структурі, має таке велике майбутнє. Навіть не можу зараз сказати, які клуби будуть на нього "полювати" у майбутньому. Вірю, що це будуть топ-клуби, адже Матвій – великий талант", – сказав президент Динамо.

Нагадаємо, у поточному сезоні на рахунку 20-річного Матвія Пономаренка 8 голів у 9 матчах УПЛ.

Напередодні нападник отримав дебютний виклик у збірну України на матчі плейоф кваліфікації чемпіонату світу 2026.

Раніше повідомлялося, що Пономаренку залишилося провести ще п'ять результативних поєдинків, щоб перевершити гольове досягнення експівзахисника Шахтаря Алекса Тейшейри.

