На нього полюватимуть топ-клуби: Суркіс прокоментував виклик Пономаренка до збірної

Президент Динамо Київ Ігор Суркіс висловився про виклик до лав національної збірної України форварда Матвія Пономаренка.

Про це голова "біло-синіх" розповів в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

"Матвій абсолютно заслужив потрапляння до заявки своєю грою. Це логічно, що Сергій Ребров викликав його до збірної, тому я хочу йому побажати усього найкращого, щоб він зміг себе проявити.

Він молодий і талановитий хлопець, йому є куди зростати, тому він має розуміти цю відповідальність і забивати голи – це його головне завдання і в національній збірній, і в київському Динамо.

Мені приємно, що хлопець, який з восьми років знаходиться у нашій структурі, має таке велике майбутнє. Навіть не можу зараз сказати, які клуби будуть на нього "полювати" у майбутньому. Вірю, що це будуть топ-клуби, адже Матвій – великий талант", – сказав президент Динамо.