Його ігнорував Ребров: Мальдера розповів, хто з гравців першим привітав після призначення у збірну

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера пригадав, від кого з футболістів він отримав перший телефонний дзвінок після свого призначення в національну команду.

Його слова наводить ТСН.

Таким гравцем став лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко, якого італійський спеціаліст повернув до лав "синьо-жовтих".

"Перший дзвінок. Це цікаве питання. Знаєте, я не пам'ятаю. Можливо, Ярмоленко, можливо", – сказав Мальдера.

Цікаво, що у футбольній спільноті в унісон твердили, що колишній тренер України Сергій Ребров не викликав Ярмоленка через бомбардирський рекорд Андрія Шевченка.

Нинішній президент УАФ залишається найкращим бомбардиром в історії збірної України – на його рахунку 48 м'ячів у 111 матчах упродовж 1995-2012 років. Ярмоленко бракує лише двох голів, щоб повторити цей рекорд. Однак Шевченко спростував ці припущення.

Також наставник української збірної розповів, чим займається у перші тижні на новій посаді.

"Усі перші дні я займаюся трохи бюрократією, тобто документами, пошуком житла, але вже кілька тижнів я зосередився на команді, переглянув кілька матчів чемпіонату України, багато розмовляв телефоном із футболістами. Тож скажу, що я дуже вмотивований, натхненний і не можу дочекатися початку роботи", – відповів італієць.

Раніше іноземний фахівець зізнався, що чудово розуміє, що Ярмоленко не перебуває вже у тих кондиціях, у яких був, ще коли він працював у тренерському штабі Андрія Шевченка.

Нагадаємо, що дебют Мальдери на чолі збірної припаде на 31 травня, коли команда зіграє товариську ігру проти Польщі (о 18:30 за київським часом). А вже на 7 червня запланована контрольна зустріч проти Данії (19:30).

Відома заявка "синьо-жовтих" на ці поєдинки, яка вже зазнала невеликих змін.