Мальдера – про тату з тризубом України: Я зробив це не для забави

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив, чому зробив патріотичне татуювання з українським тризубом.

Слова італійського фахівця цитує ТСН.

Мальдера повідомив, що зробив тату після кваліфікації на Євро-2020, коли Україна посіла перше місце в групі В. З того часу зображення одного із символів України присутнє на тілі тренера.

"Це тату хтось може сприймати просто як малюнок на шкірі, але я ставлюся до нього з великою повагою, бо це тризуб України на тлі синьо-жовтого прапора.

Я зробив це не для забави – і хочу це підкреслити. Я зробив це, тому що ми досягли надзвичайного результату, коли здавалося, що все було дуже важко.

Тоді я був настільки занурений у гру нашої команди, жив цим і вірив у наш успіх, що сказав собі: "Якщо ми вийдемо з першого місця – я зроблю собі українське татуювання".

Потім так і сталося, без жодних сумнівів. Далі я повернувся до Мілана, зробив його в Мілані і з беззаперечною гордістю ношу його досі", – сказав Мальдера.