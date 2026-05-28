Мальдера – про тату з тризубом України: Я зробив це не для забави
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив, чому зробив патріотичне татуювання з українським тризубом.
Слова італійського фахівця цитує ТСН.
Мальдера повідомив, що зробив тату після кваліфікації на Євро-2020, коли Україна посіла перше місце в групі В. З того часу зображення одного із символів України присутнє на тілі тренера.
"Це тату хтось може сприймати просто як малюнок на шкірі, але я ставлюся до нього з великою повагою, бо це тризуб України на тлі синьо-жовтого прапора.
Я зробив це не для забави – і хочу це підкреслити. Я зробив це, тому що ми досягли надзвичайного результату, коли здавалося, що все було дуже важко.
Тоді я був настільки занурений у гру нашої команди, жив цим і вірив у наш успіх, що сказав собі: "Якщо ми вийдемо з першого місця – я зроблю собі українське татуювання".
Потім так і сталося, без жодних сумнівів. Далі я повернувся до Мілана, зробив його в Мілані і з беззаперечною гордістю ношу його досі", – сказав Мальдера.
Нагадаємо, що Андреа Мальдера був асистентом Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України. У відборі на Євро-2020 "синьо-жовті" посіли перше місце в групі В, випередивши Португалію, Сербію, Люксембург та Литву.
Раніше повідомлялося, що Андреа Мальдера замінив Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України. Дебют італійця відбудеться у товариському матчі проти Польщі, який запланований на 31 травня.