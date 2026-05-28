Вперше від початку війни збірна України проводить збір удома

Національна збірна України під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери розпочала підготовку до товариських матчів проти Польщі та Данії.

Тренувальний збір "синьо-жовтих" проходить у Винниках на базі Emily Resort. Вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії футболісти збірної України готуються до матчів вдома.

До табору збірної вперше отримали виклик Геннадій Синчук із канадського Монреаля та Олександр Романчук із румунської Університаті. Загалом до основної заявки потрапили 26 футболістів.

Нагадаємо, що збірна України проведе два товариські матчі. У першому поєдинку, який відбудеться 31 травня, підопічні Андреа Мальдери зустрінуться з Польщею. У другому матчі "синьо-жовті" зіграють проти Данії.

