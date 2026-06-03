Старожил Реала близький до трансферу в Аякс Зінченка

Центральний півзахисник мадридського Реала Дані Себальос може продовжити кар'єру у нідерландському Аяксі.

Про це інформує журналіст Маттео Моретто.

Амстердамський клуб близький до підписання контракту з 29-річним футболістом вже у найближче літнє трансферне вікно-2026.

Аякс Олександра Зінченка, який 2 червня очолив Мічел Санчес із Жирони, готовий придбати іспанця за 6 мільйонів євро. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 8 мільйонів євро.

Раніше була інформація, що Себальос прагне повернутися в іспанський Бетіс, за який виступав до липня 2017-го (105 матчів).

Чинний контракт Дані з мадридським клубом спливає 30 червня 2027 року. У футболці Реала відіграв 215 ігор (7 голів та 16 асистів), здобувши із "вершковими" 15 трофеїв.

У сезоні-2025/26 Себальос взяв участь у 23-х поєдинках, у яких результативними діями не відзначився.

Раніше повідомлялося, що Реал погодив особисті умови угоди основного захисника Інтера Дензела Дюмфріса, а також зацікавився чемпіоном світу з Ліверпуля Алексісом Мак Аллістером.