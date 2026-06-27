Себальйос залишив Реал Мадрид за рік до кінця контракту – ЗМІ

Півзахисник мадридського Реала Дані Себальйос залишив клуб за обопільною згодою сторін за рік до завершення контракту.

Про це повідомляє L'Équipe.

Іспанський футболіст розірвав угоду, яка була розрахована до 2027 року, оскільки новий головний тренер Жозе Моурінью не розраховував на нього.

Себальйос приєднався до Реалу в 2017 році. З того моменту він провів 215 матчів та завоював 16 трофеїв, серед яких три перемоги у Лізі чемпіонів.

Дані також грав у оренді за лондонський Арсенал з 2019 по 2021 рік, а після завершення виступів за "вершкових" 29-річного півзахисника пов'язують із поверненням до Бетіса або переходом в Аякс.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ також повідомляли, що мадридський Реал влітку планував розпрощатися із п'ятьма гравцями клубу, зокрема Себальйосом – через нестабільну ігрову практику.