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Реал розірвав контракт із хавбеком

Олег Дідух — 26 червня 2026, 21:33
Реал розірвав контракт із хавбеком
Дані Себальос
ФК Реал Мадрид

Реал розірвав контракт із іспанським півзахисником команди Дані Себальосом.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Угода була розрахована до кінця червня 2027 року, проте сторони вирішили припинити співпрацю достроково за взаємною згодою.

Себальос виступав за Реал з 2017 року. Сумарно провів 215 матчів у всіх турнірах, відзначившись 7 голами та 16 асистами.

Раніше повідомлялося про те, що Себальос потрапив у список гравців, на яких не розраховує новий головний тренер Реала Жозе Моурінью. Із його попередником, Альваро Арбелоа, у 29-річного хавбека був конфлікт.

Себальос може повернутися у свій рідний клуб, Бетіс. Трансферна вартість півзахисника наразі оцінюється у 7 мільйонів євро.

Реал Мадрид Дані Себальйос

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