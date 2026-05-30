Хавбек Реала хоче повернутися в Бетіс

Півзахисник мадридського Реала Дані Себальос прагне продовжити кар'єру в Бетісі.

Про це повідомляє ABC.

У Бетісі знають про наміри Себальоса, проте клуб повинен спершу продати кількох гравців для оздоровлення власного фінансового стану. Очікується, що Реал вимагатиме за 29-річного хавбека 15 мільйонів євро – саме стільки пропонував Марсель, куди півзахисник переходити відмовився.

Себальос є вихованцем Бетіса, за першу команду виступав до 2017 року. Наприкінці поточного сезону в нього виник конфлікт із головним тренером Реала Альваро Арбелоа. Задля повернення в рідний клуб хавбеку доведеться піти на суттєве зниження зарплати.

Контракт Себальоса з Реалом діє до літа 2027 року. Нагадаємо, Бетіс у наступному сезоні гратиме в Лізі чемпіонів.