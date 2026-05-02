Попросив тренера не розмовляти: хавбека Реала покине клуб після конфлікту з Арбелоа

Півзахисник Реала Дані Себальос попрощався з командою після конфлікту з головним тренером Альваро Арбелоа.

Про це повідомляє Marca.

Хавбек покине клуб влітку. Попри контракт до 2027 року, сторони мають намір домовитися про розрив угоди або трансфер найближчим часом.

Напередодні футболіст розповів одноклубникам, що попросив наставника більше не розмовляти з ним. Іспанський півзахисник продовжує тренуватися з командою, однак повністю виключений із заявок на матчі. Відсторонення гравця імовірно буде тривати до завершення сезону.

Конфлікт між Себальосом і Арбелоа загострився після особистої зустрічі на тренувальній базі Реала. За інформацією джерел, розмова відбулася в напруженій атмосфері, а її наслідки невдовзі стали відомі як гравцям команди, так і керівництву клубу.

29-річний гравець після відновлення від травми на початку квітня так і не провів жодної хвилини у складі Реал Мадрид. Імовірно, його останнім матчем за "вершкових" залишиться лютневий поєдинок проти Осасуна, у якому його помилка призвела до поразки.

У поточному сезоні Себальос взяв участь у 22 матчах Реала у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Контракт півзахисника зі столичним клубом діє до кінця червня 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 8 мільйонів євро.

