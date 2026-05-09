Клуб переживає кризу особистості: ексхавбек Реала – про сутичку Вальверде й Чуамені

Колишній гравець мадридського Реала Хорхе Лопес відреагував на конфлікт всередині іспанського клубу напередодні поєдинку проти Барселони.

Про це він розповів в інтерв'ю Tribuna.com.

Ексфутболіст висловив власну думку щодо конфлікту між півзахисниками Орельєном Чуамені та Федеріко Вальверде, який стався під час тренування. За наявною інформацією, сутичка завершилася госпіталізацією уругвайського гравця, через яку буде змушений пропустити 10 – 14 днів.

Лопес зазначив, що подібні інциденти не є новими для футбольного середовища.

"Так, у моєму поколінні суперечки й бійки теж траплялися. Це логічно й очікувано в настільки конкурентному середовищі: є тиск, і коли справи йдуть погано, напруга лише зростає. Гравці – теж люди, і вони можуть помилятися. Але головна різниця – у тому, як ситуація вирішується. У наш час лідери команди брали все під контроль і одразу гасили кризу. Сьогодні, на жаль, такого стилю лідерства вже немає", – зауважив Хорхе Лопес.

Попри спроби Вальверде мінімізувати значення інциденту та списати його на ігрові емоції, Лопес вбачає у події ознаки системних проблем у структурі "королівського клубу". На його думку, нинішній стан команди свідчить про глибокі трансформації всередині колективу, які впливають на його психологічну стійкість.

"Думаю, команда вже тривалий час страждає як від внутрішніх, так і від зовнішніх проблем. Нинішній "Реал" – це вже не той клуб, у якому я виріс і який знав. Багато що змінилося, і всередині клубу очевидна криза ідентичності"

Нагадаємо, що напередодні клуб фінансово покарав гравців – на обох було накладено штраф у розмірі 500 тисяч доларів з кожного.

Також Чуамені вибачився перед фанатами за цей інцидент.