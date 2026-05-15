Вальверде повернувся до тренувань Реала після бійки з Чуамені

Зірковий уругвайський півзахисник Федеріко Вальверде 15 травня повернувся до тренувань у загальній групі мадридського Реала.

Про це повідомляє Фабрціо Романо

Для Вальверде це перше повноцінне групове заняття після бійки з партнером по команді, французом Орельєном Чуамені, в ході якої уругваєць отримав черепно-мозкову травму та розсічення. Після цього обидва сплатили по 500 тисяч євро штрафу.

Та бійка відбулася 7 травня, після цього Вальверде пропустив два матчі Реала в іспанській Ла Лізі – проти Барселони та Ов'єдо, які відбулися 10 та 14 травня відповідно.

У поточному сезоні на рахунку Вальверде 9 голів і 13 асистів у 48 матчах за Реал у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 120 мільйонів євро.