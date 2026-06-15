Тренер збірної Іспанії пояснив нічию з Кабо-Верде на ЧС-2026
Наставник збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував нічию з Кабо-Верде на старті чемпіонату світу з футболу-2026.
Його слова передає AS.
"Ми маємо продовжувати грати в тому ж стилі. Ми створили багато моментів, але нам не вистачило влучності. Суперники грали дуже організовано, опускалися в низький блок, і нам було дуже складно створювати простір.
Нам не вистачило зіграності та свіжості, але коли м'яч не хоче влітати, то він не влітає. Були удари, моменти та бажання вирішити долю матчу швидкими атаками. Ми знаємо, що це дуже складно, і тут дуже важко виграти (на чемпіонаті світу).
Ми зіграли 32-й матч без поразок. Було б краще, якби ми виграли, але ми розуміємо, що на великих турнірах таке буває. Можливо, на нас тиснуло те, що це був перший матч. Але ніщо не викликає в нас сумнівів. Що б не було сказано чи не сказано... це шлях, яким ми маємо йти", – сказав він.
Також тренер оцінив гру Кабо-Верде та заявив, що попри нічию його команда впевнена у своїх силах.
"Команда, з якою ми зіткнулися, поступалась нам у майстерності, але вони зробили все, що потрібно, щоб добре зіграти. Якби ми забили перший гол, все могло б бути інакше. Ми повинні продовжувати рости та вдосконалюватися. У нас є таланти, це правильний шлях, і ми дуже впевнені в собі", – підсумував де ла Фуенте.
За підсумками цього матчу була побита низка рекордів. 40-річний воротар збірної Кабо-Верде став найстаршим голкіпером в історії, який у своєму дебютному матчі на чемпіонаті світу залишив ворота "сухими".
А нападник "Фурії Рохи" Мікель Оярсабаль відзначився більш негативним здобутком, провівши перші 30 хвилин матчу без дотиків до м'яча, що стало найгіршим результатом турніру із 1966-го року.