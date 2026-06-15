Тренер збірної Іспанії пояснив нічию з Кабо-Верде на ЧС-2026

Наставник збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував нічию з Кабо-Верде на старті чемпіонату світу з футболу-2026.

Його слова передає AS.

"Ми маємо продовжувати грати в тому ж стилі. Ми створили багато моментів, але нам не вистачило влучності. Суперники грали дуже організовано, опускалися в низький блок, і нам було дуже складно створювати простір.

Нам не вистачило зіграності та свіжості, але коли м'яч не хоче влітати, то він не влітає. Були удари, моменти та бажання вирішити долю матчу швидкими атаками. Ми знаємо, що це дуже складно, і тут дуже важко виграти (на чемпіонаті світу).

Ми зіграли 32-й матч без поразок. Було б краще, якби ми виграли, але ми розуміємо, що на великих турнірах таке буває. Можливо, на нас тиснуло те, що це був перший матч. Але ніщо не викликає в нас сумнівів. Що б не було сказано чи не сказано... це шлях, яким ми маємо йти", – сказав він.