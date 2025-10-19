Ярмоленко не зіграє в Лізі конференцій проти Самсунспора

Ветеран київського Динамо Андрій Ярмоленко не допоможе команді у матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій проти Самсунспора.

Про це повідомила пресслужба "біло-синіх".

35-річний вінгер застудився та не зможе зіграти проти турецького клубу. Микола Шапаренко, Олександр Тимчик та Владислав Дубінчак продовжують відновлення після пошкодження литкового м'яза. В процесі відновлення також Крістіан Біловар, що має проблеми з привідним м'язом.

Анхель Торрес продовжує курс реабілітації після м'язового пошкодження – гравець близький до повернення у загальну тренувальну групу.

Поєдинок Самсунспор – Динамо відбудеться у четвер, 23 жовтня о 22:00 за київським часом. Нагадаємо, свій шлях на турнірі кияни розпочали з поразки від Крістал Пелес.

Напередодні столичний клуб зіграв п'яту нічию в УПЛ поспіль, втративши перемогу над Зорею.