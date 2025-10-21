Самсунспор – Динамо: де дивитися матч 2-го туру Ліги конференцій

Київське Динамо на виїзді зіграє проти турецького Самсунспора у другому турі Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Поєдинок запланований на четвер, 21 жовтня. Зустріч відбудеться на Самсунському стадіоні імені 19-го травня, що розташований у провінції Самсун, Туреччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Це буде перший матч між цими командами в історії.

Нагадаємо, свій шлях на турнірі кияни розпочали з поразки від Крістал Пелес. Напередодні стало відомо, що матч проти Самсунспора пропустить легенда Динамо Андрій Ярмоленко.

Зауважимо, що експерти GGBET вважають фаворитами протистояння турецький клуб з коефіцієнтом 1,93, тоді як на перемогу киян пропонується 3,92. На нічию приймаються ставки з кефом 3,42.

Коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA станом на 21 жовтня та можуть змінюватися.

