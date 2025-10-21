Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Самсунспор – Динамо: де дивитися матч 2-го туру Ліги конференцій

Микола Дендак — 21 жовтня 2025, 10:55
Самсунспор – Динамо: де дивитися матч 2-го туру Ліги конференцій
ФК Динамо Київ

Київське Динамо на виїзді зіграє проти турецького Самсунспора у другому турі Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Поєдинок запланований на четвер, 21 жовтня. Зустріч відбудеться на Самсунському стадіоні імені 19-го травня, що розташований у провінції Самсун, Туреччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Це буде перший матч між цими командами в історії.

Нагадаємо, свій шлях на турнірі кияни розпочали з поразки від Крістал Пелес. Напередодні стало відомо, що матч проти Самсунспора пропустить легенда Динамо Андрій Ярмоленко.

Зауважимо, що експерти GGBET вважають фаворитами протистояння турецький клуб з коефіцієнтом 1,93, тоді як на перемогу киян пропонується 3,92. На нічию приймаються ставки з кефом 3,42.

Коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA станом на 21 жовтня та можуть змінюватися.

Реклама 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

  • GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих згідно з рішеннями КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.
Динамо Київ де дивитися Ліга конференцій 2025/26

Динамо Київ

Визначились коментатори матчів Шахтар – Легія і Самсунспор – Динамо
Динамо повторює антирекорд, Шахтар і з п'ятої спроби не може забити Поліссю. Підсумки 9-го туру УПЛ
Кривбас скористався осічками Шахтаря та Динамо: турнірна таблиця УПЛ після 9-го туру
Динамо домоглося збільшення квоти вболівальників, які зможуть відвідувати домашні матчі команди
Бленуце отримав особисту подяку від Повітряних Сил ЗСУ за донат у розмірі 700 тисяч гривень

Останні новини