Динамо програло на класі, Шахтар перевернув гру тактично: підсумки єврокубкового дня України

Єврокубкові пригоди цього сезону для українських команд дуже швидко скоротилися до однієї Ліги конференцій.

До групового турніру пробилися тільки гранди, і навіть вони, в найслабшому за значущістю турнірі, змогли на двох здобути в перший ігровий день тільки три очки.

Чемпіон коротко підсумував підсумки 2 жовтня.

Динамо: слабо, передбачувано, непрофесійно

Втім, починали наші з таким суперником, що важко щось вимагати. Крістал Пелес – команда, яка явно переживає найкращі дні у своїй історії. Якихось п'ять днів тому вона обіграла Ліверпуль, і це не було якоюсь випадковістю.

Той самий трюк вона виконала в матчі за Суперкубок Англії, а у фіналі Кубку обіграла Манчестер Сіті. Рекомендую почитати матеріал про сходження "орлів":

При цьому Ліга конференцій, що рідкість, була дуже потрібна англійцям. Це перший їхній єврокубковий досвід, і навіть у Люблін приїхало понад 2000 лондонських фанатів. Природно, і тренер виставив найсильніший склад: з Матетою, Гехі, Гендерсоном.

У такій ситуації Шовковський явно намагався втримати 0:0 всією командою. Могли викликати питання конкретні рішення (наприклад, чи потрібен при такій, суворо оборонній грі Ярмоленко, який м'яч отримував на своїй половині поля), але відбивалася половину першого тайму команда непогано.

Фатальним стало... Не сказати, щоб травма Михавка – скоріше її наслідки. Шовковський сам у післяматчевому інтерв'ю сказав:

"Ключовий момент у тому, що Михавко отримав травму, а наші гравці виявилися не готовими до того, щоб швидко входити в гру".

І після цього ще не втримався від слів "необов'язково довго переодягатися". Думаю, суто по-людськи його, який ще півфінал ЛЧ застав, самого більше за всіх дратує, як деградував у всьому клуб його життя. Щоправда, у найсильнішому Динамо він міг головним тренером не стати – але це вже інше питання.

Загалом, Михавко хвилин п'ять чекав заміни, а Муньос відкрив рахунок за повної пасивності оборони. За всіх питань до гри Динамо в найповніших складах в останніх матчах – будь-яка наявність Тараса в грі не надала б гравцям Крістал Пелес стільки свободи.

Дуже шкода, що в боротьбі з командою, у якої кращий склад, фінансування, запас, Динамо поступилося ще й у професіоналізмі. Пелас-то грав у меншості в цьому матчі довше, але йому це не завадило зіграти на нуль.

Ігровий баланс Динамо зараз такий крихкий, що вже після першого голу згорів, як той самий Кришталевий палац, на честь якого назвали його суперника. Уже за відрізок до перерви "орли" могли забивати ще щонайменше тричі, а в другому таймі дала про себе знати глибина їхнього складу.

Нкетія вийшов на заміну і забив другий Динамо точнісінько як на вихідних Ліверпулю. Класний форвард, що сказати: він і в Арсеналі виділявся. Суперник, за всієї поваги до Динамо, зовсім іншого класу.

Шахтар: Назарина рятує, Туран показує клас

П'ятнадцять років тому, після перемоги Барси над Реалом 5:0, на англійському ТБ обговорювали геніальність Ліонеля Мессі. Олдскульний до карикатурності коментатор Енді Грей (його дуже скоро відсторонять від роботи за сумніви, чи знає правила офсайду дівчина-суддя) сказав фразу, яка стане легендарною:

"Так-то воно так, але от чи зможе [Мессі] повторити це дощовим вогким вечором у Стоку?"

Мессі, звісно, покаже свою геніальність ще багато разів, але той натовп бразильських юніорів, приїхавши в Абердін, змусив згадати ці слова. Абердін ще північніший за Сток, а умовні Мейреліш, Еліас, Ізакі, напевно, ще теплокровніша за людину, яка в 12 років переїхала до Іспанії. Шахтар почав дуже погано, і той пенальті, який привіз Еліас, можна пов'язати тільки зі стресом від гранично дискомфортних умов.

Я такий критичний, тому що якщо суперник Динамо зараз переживає найкращі часи в історії, то суперник Шахтаря близький до гірших. Будні Абердіна зараз цілком відповідають емблемі, на якій явно відображений гол у їхніх воротах: чисте останнє місце в таблиці, відставання навіть від передостаннього, нуль (!) забитих у шести турах Прем'єр-ліги. Класичні "бочки" для тренувань – але ці бочки вигравали після 10, 20, 30 хвилин гри.

Добре, що на фінальній третині поля знайшлася хоч одна людина, яка виросла на зимах не в +20 градусів тепла. Єгор Назарина чудовим ударом із гострого кута зрівняв рахунок. Допоміг воротар, який зіграв явно невпевнено – а так, Шахтар провів дуже слабкий тайм. Абердін протистояв йому цілком організовано, надійно, читав переміщення Еліаса, Марлона Гомеса і компанії.

Туран подивився-подивився на це – і вирішив у перерві поміняти Марлона Гомеса з Педрінью. Це виявилося таким же соломоновим, як вінгер Вільярреала, рішенням: Марлон змістився на фланг, а Педрінью відійшов у центр поля.

Як наслідок, Гомес зробив другий м'яч ідеальною подачею на Феррейру – а під час третього взяття воріт у комбінації взяв участь ще й Педрінью. Абердін відповів ще одним голом, причому навіть суперсейв Різника лише на секунду його відтермінував, міг на останньому кутовому зробити рахунок 3:3 – але все ж обійшлося.

Знову, як і з Серветтом, не обійшлося без нервів, але Туран, принаймні, показав, чим відрізняється від Пушича. Яким би карикатурно імпульсивним не був новий тренер "гірників", сучасні тренерські скіли за ним – і черговому супернику Шахтаря виявилося просто нічого йому протиставити. Що, втім, не скасовує факту, що таких суперників Шахтар зобов'язаний обігравати впевненіше.