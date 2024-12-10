Салах став першим гравцем Ліверпуля, який забив 50 голів у єврокубках

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах став першим гравцем в історії клубу, який забив 50 голів у єврокубках.

Ювілейний, 50-й гол, єгиптянин забив у сьогоднішньому гостьовому матчі Ліги чемпіонів-2024/25 проти Жирони (1:0), реалізувавши пенальті на 63-й хвилині.

Сумарно в нинішньому сезоні Салах провів 22 гри у всіх турнірах, записавши до свого активу 16 голів та 12 асистів.

Контракт Мохамеда із Ліверпулем закінчується влітку 2025 року. Раніше повідомлялось, що мерсисайдці зробили першу пропозицію єгиптянину щодо нової угоди.

Нагадаємо, 32-річний форвард став автором ще одного рекорду, але цього разу в АПЛ. Гравець оформив гол + асист у 37-й раз у межах Прем'єр-ліги, побивши досягнення Вейна Руні, та був визнаний найкращим гравцем листопада у чемпіонаті.