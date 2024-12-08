Це сталося: Ліверпуль зробив першу пропозицію Салаху щодо нового контракту

Ліверпуль надав початкову пропозицію Мохаммеду Салаху щодо нового контракту, умови якого поки що залишаються невідомими.

Про це повідомляє The Athletic.

Це не означає, що угода вже укладена або близька до цього.

Чинна угода 32-річного вінгера з "червоними" розрахована до наступного літа, як і у випадках з Вірджилом ван Дейком та Трентом Александер-Арнольдом. Тепер усім трьом були запропоновані нові контракти.

Але незважаючи на зростаючий оптимізм у Ліверпулі, наразі немає ніякої впевненості у тому, що вони залишаться.

Очікується, що вирішення питання займе певний час, що далеко не ідеально для команди Арне Слота.

Салах, ван Дейк та Александер-Арнольд можуть підписати попередній контракт з будь-яким іншим клубом, починаючи з 1 січня 2025 року.

Раніше з'явилася інформація, що вихованця Ліверпуля вже намагається переманити Манчестер СІті.