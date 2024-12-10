Салах – найкращий гравець АПЛ у листопаді

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим гравцем АПЛ у листопаді.

Про це PFA оголосила на своїй сторінці у Х.

Your PFA Premier League Fans’ Player of the Month for November. 🏆



Congrats, @MoSalah 👏 pic.twitter.com/jrV9sfdS2V — Professional Footballers' Association (@PFA) December 10, 2024

У листопаді єгипетський футболіст зіграв чотири матчі, в яких забив п'ять м'ячів та віддав дві результативні передачі.

Загалом у сезоні-2024/25 Салах взяв участь у 21 матчі, відзначившись 15 голами та 12 разів асистував партнерам.

Чинний контракт нападника із Ліверпулем розраховано до літа 2025 року.

Раніше Салах розповів, чи робили "червоні" йому пропозицію продовжити чинну угоду.