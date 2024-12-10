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Салах – найкращий гравець АПЛ у листопаді

Володимир Максименко — 10 грудня 2024, 14:25
Салах – найкращий гравець АПЛ у листопаді
Мохамед Салах
Фото BBC

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим гравцем АПЛ у листопаді.

Про це PFA оголосила на своїй сторінці у Х.

У листопаді єгипетський футболіст зіграв чотири матчі, в яких забив п'ять м'ячів та віддав дві результативні передачі.

Загалом у сезоні-2024/25 Салах взяв участь у 21 матчі, відзначившись 15 голами та 12 разів асистував партнерам.

Чинний контракт нападника із Ліверпулем розраховано до літа 2025 року.

Раніше Салах розповів, чи робили "червоні" йому пропозицію продовжити чинну угоду.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Мохаммед Салах

Мохаммед Салах

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