Салаха позбавили водійських прав на шість місяців після перевищення швидкості – ЗМІ

Єгипетському вінгеру Трабзонспора Мохаммеду Салаху заборонили керувати машиною протягом шести місяців.

Про це повідомляє The Sun.

Окрім тимчасового анулювання водійських прав, Салах вимушений виплатити 660 фунтів стерлінгів штрафу (близько 769 євро), а також сплатити стягнення у розмірі 120 фунтів стерлінгів (близько 140 євро) судових витрат та надбавку на користь потерпілого сумою у 264 фунти стерлінгів (308 євро).

Як зазначається, таке рішення було ухвалене після того, як футболіст відмовився дати свідчення, хто саме перевищив швидкість на його Роллс-ройсі у березні цього року. Цей інцидент трапився у британському місті Вілмслоу через два дні після того, як він оголосив про відхід з Ліверпуля.

Зауважимо, що вже не перший раз, коли Салаху інкримінують порушення правила користування дорожнього транспорту.

У 2022 році він на своєму Феррарі розігнався зі швидкістю 101,4 км/год у зоні з обмеженням 80,5 км/год. Внаслідок цього він вимушений був сплатити штраф у розмірі 200 фунтів стерлінгів (233,20 євро).

Нагадаємо, що напередодні Салах відзначився дебютним хеттриком за турецьку команду в матчі проти Галатасарая (4:0) у шостому турі Суперліги.

Нападник перейшов до Трабзонспора влітку цього року, й з того часу провів у складі колективу 8 поєдинків, у яких відзначився 7 голами та 2 асистами.